Koers kort 15 december 2018

Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) start zijn seizoen eind januari, begin februari op met de Argentijnse Ronde van San Juan. Daarna trekt hij met Tiesj Benoot en Jelle Wallays op hoogtestage naar de Sierra Nevada in het vooruitzicht van de Omloop, Le Samyn, de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Vervolgens wordt het keuzes maken. "Verstandig, hoe graag ik ook álles zou willen rijden", zegt hij. "De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blijven in principe wel op mijn programma staan, maar vermoedelijk sneuvelt er wat in het rijtje Milaan-Sanremo / Men's Classic Brugge-De Panne / Gent-Wevelgem. In juli ga ik ook graag opnieuw naar de Tour."

