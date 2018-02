Koers kort 26 februari 2018

Op de valreep wist Michael Vanthourenhout (24) ook nog zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De West-Vlaming won zaterdag de Kleicross in Lebbeke. Hij had aan de finish bijna 40 seconden voorsprong op Tim Merlier en net geen minuut op Laurens Sweeck. "Met renners zoals zij aan de start, vind ik dit toch een belangrijke zege", zei de winnaar. Mathieu van der Poel was er niet bij. (BA)