Koers kort 23 december 2019

Twee nieuwe Duitse wielrenners, die de Ronde van Frankrijk hebben gereden, zouden contact hebben gehad met een arts die ervan wordt beschuldigd de spilfiguur te zijn in een dopingnetwerk. Dat meldt de Duitse televisiezender ARD. De twee zouden gereden hebben voor WorldTour-ploegen, die eerder al werden getroffen door een reeks dopingschandalen. Tot nu waren 23 atleten betrokken bij het onderzoek naar de in Erfurt gevestigde arts, Mark Schmidt. ARD heeft de nieuwe namen bekendgemaakt aan een Duitse procureur, die vorige week aanklachten heeft ingesteld tegen Mark Schmidt en vier medeplichtigen. De namen zijn nog niet openbaar gemaakt. De voormalige Duitse sprinter Danilo Hondo gaf in mei toe deel uit te maken van het dopingnetwerk.