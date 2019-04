Exclusief voor abonnees Koers kort 11 april 2019

Rohan Dennis (28) last een rustpauze in. De Australische wereldkampioen tijdrijden kwam gisteren niet meer aan de start van de derde rit in de Ronde van het Baskenland. Zijn team Bahrain-Merida wil dat hij zich na enkele teleurstellende weken concentreert op de tweede seizoenshelft

