Koers kort 29 december 2018

Baanwielrenster Nicky Degrendele, wereldkampioene in de keirin en winnares van de Kristallen Fiets, zal op de Olympische Spelen in Tokio geen rekening moeten houden met titelverdedigster Elis Ligtlee. De 24-jarige Nederlandse maakte bekend dat ze per direct stopt. De gouden medaille van Rio 2016 mist plezier en motivatie

