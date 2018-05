Koers kort 26 mei 2018

Het Australische Mitchelton-Scott staat na de eerste dag aan de leiding in de Hammer Series in het Noorse Stavanger. Michael Albasini en Lucas Hamilton waren in de klimrit de twee uitblinkers. Sunweb werd tweede, LottoNL-Jumbo legde beslag op de derde plaats. Quick.Step Floors werd vijfde, Lotto- Soudal zevende

