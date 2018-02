Koers kort 08 februari 2018

Fernando Gaviria (23) heeft na de eerste ook de tweede rit in de Colombia Oro y Paz gewonnen. De sprinter van Quick.Step was opnieuw de snelste van het pak. En net als de dag voordien was Juan Sebastian Molano (23) van Manzana Postobon tweede - deze keer kon de jonge Colombiaan zelfs het wiel houden van zijn meer bekende landgenoot.

