Koers kort 07 maart 2018

Nog even wachten op Nairo Quintana in koers. De Colombiaan zet dit jaar alles op de Tour en komt pas eind maart een eerste keer in actie in Europa. Quintana rijdt de Ronde van Catalonië (19-25 maart) en de Ronde van het Baskenland (2-7 april)