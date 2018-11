Koers kort 22 november 2018

00u00 0

Ondanks de wereldtitel van Alejandro Valverde in Innsbruck, wordt het contract van de Spaanse bondscoach Javier Minguez niet verlengd. De Spaanse wielerfederatie houdt het been stijf na openlijke klachten over zijn salaris

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN