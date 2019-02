Koers kort 23 februari 2019

Ben Swift (Team Sky) ligt na een val op training met Tourwinnaar Geraint Thomas op Tenerife op intensive care met een gescheurde milt. "De bloeding van de milt is gestopt, maar de artsen houden me voorlopig nog scherp in de gaten", aldus de 31-jarige Brit, die ook tal van kneuzingen en verwondingen in het aangezicht opliep

