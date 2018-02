Koers kort 23 februari 2018

00u00 0

Een opvallende aanwezige in het Vlaamse openingsweekend zal Franklin Six zijn. Het neefje van wijlen Frank Vandenbroucke start voor wildcardploeg WB-Veranclassic in Kuurne-Brussel-Kuurne aan zijn eerste klassieker bij de profs. Kevyn Ista, Justin Jules en Maxime Vantomme komen dan weer zaterdag en zondag in actie

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN