22 maart 2018

Als voorbereiding op de Giro voegt Chris Froome ook de Tour Of the Alps toe aan zijn programma. De Keniaanse Brit, die nog steeds gebukt staat onder zijn salbutamolzaak, zal aanwezig zijn in de vijfdaagse rittenkoers (16-20 april). Op 4 mei begint de Sky-renner dan aan zijn Giro in de hoop een gooi te doen naar de dubbel Giro-Tour

