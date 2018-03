Koers kort 31 maart 2018

De renners die geen trek hebben in het klassieke voorjaar, zijn van maandag tot en met zaterdag aan zet in de 58ste editie van de Ronde van het Baskenland. Met Lotto-Soudal en Quick.Step-Floors verschijnen twee Belgische ploegen aan de start in Zarautz. Bij Quick.Step voert Alaphilippe de jonge selectie aan en Lotto-Soudal rekent op onder anderen Bjorg Lambrecht en Maxime Monfort. Valverde won de Ronde van het Baskenland vorig seizoen, maar de Spanjaard neemt dit jaar niet deel. Zijn ploegmaat Nairo Quintana doet dat wel

