Koers kort

Geraint Thomas (33) komt woensdag niet aan de start van het WK tijdrijden in Yorkshire. De Tourwinnaar van 2018 trok zich dit weekend terug om vol te kunnen mikken op de wegrit. John Archibald (28) wordt zijn vervanger bij Groot-Brittannië. "Ik probeerde om weer in vorm te komen na de Tour, helaas voel ik me niet goed genoeg om voluit te kunnen gaan in de tijdrit."

