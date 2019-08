Exclusief voor abonnees Koers kort 05 augustus 2019

00u00 0

Tim Merlier (Corendon-Circus) verlaat de Tour d'Alsace met een tweede individuele triomf. De Belgische kampioen op de weg was in de slotetappe sneller dan Frantisek Sisr en Tom Pidcock. De eindzege van Pidcock kwam niet meer in gevaar. Merliers ploegmaat Jonas Rickaert liep overigens geen letsels op na zijn val in het ravijn van vrijdag

