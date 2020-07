Exclusief voor abonnees Koers kort 08 juli 2020

Ex-prof Jean-Christophe Péraud, tweede in de Tour 2014, werkt niet langer voor de UCI, zo meldt L'Équipe. Zijn functie was overbodig geworden en omwille van de coronacrisis moet er worden bespaard. Péraud leidde het onderzoek naar mechanische doping, maar dat werd onlangs stopgezet. Of hij het gevoel heeft dat hij zijn missie heeft voltooid? "Ja en neen. Ik ben ervan overtuigd dat er op het hoogste niveau van het wielrennen geen technologische fraude plaatsvindt. Maar de UCI is er niet in geslaagd om de buitenwereld daarvan te overtuigen. Er heerst nog steeds twijfel in de publieke opinie"

