Koers kort 24 februari 2018

00u00 0

Het WK wielrennen kan in 2025 mogelijk in Rwanda plaatsvinden. Dat zegt de Belgische bondsvoorzitter Tom Van Damme die er in UCI-functie het Afrikaanse kampioenschap bijwoonde. "Als we het wielrennen willen globaliseren, moet de UCI de kandidatuur steunen, áls die er komt."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN