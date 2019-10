Exclusief voor abonnees Koers kort 21 oktober 2019

00u00 0

Jos van Emden (Jumbo-Visma) voegde de Chrono des Nations, een individuele tijdrit over 46,3 kilometer in het Franse Les Herbiers (Vendée), toe aan zijn erelijst. Filippo Ganna was tweede, Primoz Roglic derde. Bij de U23 won Jasper De Plus, jongere broer van Laurens

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen