Exclusief voor abonnees Koers kort 17 oktober 2019

Laurens De Plus (24) haakt ziek af voor de Ronde van Guangxi. Ook Danny van Poppel start niet bij Jumbo-Visma. Taco van der Hoorn is opgeroepen als vervanger. Floris De Tier (27) rijdt in China zijn laatste koers voor de Nederlandse ploeg. Hij trekt volgend jaar naar Corendon-Circus

