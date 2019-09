Exclusief voor abonnees Koers kort 06 september 2019

De Franse bondscoach Thomas Voeckler rekent tijdens de WK-wegrit in Yorkshire (29/09) op speerpunt Julian Alaphilippe. Ook Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Julien Bernard, Tony Gallopin, Christophe Laporte en Anthony Roux verdedigen de Franse kleuren. De laatste renner wordt later bekendgemaakt. Pierre Latour en Benjamin Thomas, die gisteren niet meer aan de start verscheen in de Vuelta wegens keelontsteking en hoge koorts, nemen de tijdrit voor hun rekening

