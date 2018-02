Koers kort 19 februari 2018

Lars Boom (LottoNL-Jumbo) zal zijn rentree in het peloton pas maken in Parijs-Nice (4-11 maart). De 32-jarige Nederlander herstelt nog volop van een operatie na hartritmestoornissen en past voor het Vlaamse openingsweekend. In plaats daarvan blijft hij, samen met ploegmaat Primoz Roglic, een week langer op stage op Tenerife

