29 maart 2018

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) krijgt zondag in de Ronde van Vlaanderen Degenkolb, De Kort, Mullen, Rast, Reijnen en Pedersen (gisteren vijfde in Dwars door Vlaanderen) in steun. De ploeg verkent vandaag vanuit Brakel de finale van 'Vlaanderens Mooiste' tot de finish in Oudenaarde.

