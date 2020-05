Exclusief voor abonnees Koers kort 22 mei 2020

00u00 0

In Noorwegen werd woensdag in het grootste geheim de eerste koers sinds de coronapandemie georganiseerd. Een klimtijdrit van 4 kilometer kon de afstand tussen de tien Noorse deelnemers - onder wie Boasson Hagen (NTT) en Carl Frederik Hagen (Lotto-Soudal) - garanderen. "Onze locatie was onbekend, dus het publiek bleef weg", vertelde initiatiefnemer Gabriel Rasch. De wedstrijd werd uitgezonden op de Noorse televisie. Vandaag staat de laatste etappe van de zogenaamde Klatrekongen Fuel of Norway op het menu - weer op een duistere plek. Andreas Leknessund, in 2021 bij Sunweb, won de eerste krachtmeting in weken

