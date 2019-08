Exclusief voor abonnees Koers kort 30 augustus 2019

00u00 0

Greg Van Avermaet staat zondag aan de start van de Bretagne Classic-Ouest-France. "Ik voel me goed en ben gemotiveerd om aan mijn laatste wedstrijden in aanloop naar het WK in Yorkshire (29 september) te beginnen", vertelde de olympische kampioen

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis