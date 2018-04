Koers kort 05 april 2018

Marc Sarreau (Groupama-FDJ) heeft gisteren de tweede rit in het Circuit Cycliste Sarthe (cat. 2.1) gewonnen. De 24-jarige Fransman was na 183,7 kilometer van Riallé naar Ancenis de snelste in een massasprint. De Nieuw-Zeelander Alex Frame werd tweede, de Italiaan Manuel Belletti derde. Christophe Noppe sprintte naar een achtste plaats. Sarreau, dinsdag tweede in de openingsrit, is ook de nieuwe leider. Hij neemt het over van zijn landgenoot Justin Jules. (XC)