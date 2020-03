Exclusief voor abonnees Koers kort 30 maart 2020

00u00 0

Ex-renner Roger Baens is op 87-jarige leeftijd overleden in een woonzorgcentrum in Rillaar. Baens was prof tussen 1956 en 1964. Hij won 43 wedstrijden, waaronder drie ritten in de Vuelta en een ploegentijdrit in de Tour. Van 1961 tot 1963 maakte hij deel uit van de 'Rode Garde' van Rik Van Looy