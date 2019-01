Koers kort 09 januari 2019

Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis is er niet in geslaagd zich voor de vierde keer op rij tot Australisch kampioen tijdrijden te kronen. Dennis liet zich in eigen land verrassen door Luke Durbridge, die 21 seconden sneller was op het parcours van 40,9 km in Buninyong (staat Victoria). De derde plaats was voor Cameron Meyer

HLN