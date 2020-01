Exclusief voor abonnees Koers kort 15 januari 2020

Bernhard Eisel zette op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. De Oostenrijker schreef in 2010 Gent-Wevelgem op zijn naam. Hij klopte toen Sep Vanmarcke en Philippe Gilbert in een sprint. Eisel boekte ook ritwinst in de rondes van Qatar en Zwitserland en staat op de erelijst van Parijs-Bourges

