Exclusief voor abonnees Koers kort 22 juli 2019

De Italiaan Diego Ulissi won in Tokio na een solo het testevent van de olympische wegrit. Loïc Vliegen was de beste Belg op plek vijf. Over 179 kilometer werden er 3.700 hoogtemeters bedwongen. De olympische wegrit volgend jaar is met de mythische Mount Fuji als extraatje 234 km lang, goed voor 4.865 hoogtemeters

