Koers kort 00u00 0

Fietscrosser Jelle van Gorkom is dinsdag zwaargewond geraakt bij een trainingsongeval op de BMX-baan in Papendal. De winnaar van olympisch zilver in Rio 2016 ligt in het ziekenhuis met gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren. Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden