Exclusief voor abonnees Koers kort 27 maart 2020

00u00 0

Philippe Gilbert acht in zijn column voor Sudpresse het moment rijp om de wielerkalender definitief te hertekenen. "Onder meer door de klimaatverandering is november een pak zachter geworden. Het is dus de overweging waard om in die periode te blijven doorkoersen en pas later terug in competitie te treden." (JDK)