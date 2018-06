Koers kort 11 juni 2018

00u00 0

BMC Racing Team won zaterdag de inleidende ploegentijdrit van de Ronde van Zwitserland voor regerend wereldkampioen in de discipline Team Sunweb en drievoudig wereldkampioen Quick.Step Floors. Ook BMC zelf pakte de titel in het verleden al twee keer. 'Local kid' Stefan Küng kwam in Frauenfeld als eerste over de finish en kreeg de gele leiderstrui. Een trofee die hij gisteren met succes verdedigde in de tweede etappe. In de stand is Greg Van Avermaet tweede op 0:03

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN