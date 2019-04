Exclusief voor abonnees Koers kort 13 april 2019

Bora-hansgrohe blijft de successen aan elkaar rijgen in het Baskenland. Emanuel Buchmann zorgde gisteren voor de vierde ritwinst in vijf dagen tijd. De 26-jarige Duitser won de koninginnenrit met meer dan een minuut voorsprong op Ion Izagirre en Adam Yates. Buchman neemt de leiderstrui over van ploegmaat Schachmann. Morgen staat de slotrit op het programma