Koers kort

De openingsdag van de Europese pistekampioenschappen in Apeldoorn vandaag is voor de Belgen meteen een belangrijke. In de ploegenachtervolging, zowel bij vrouwen als mannen, moet ons land in maart bij de eerste acht van de olympische ranking staan om de Spelen in Tokio te halen. De vrouwen staan momenteel achtste, de mannen tiende. Niet alleen op het EK, maar ook in Wereldbekers en op het WK in Berlijn vallen punten te rapen. Bij de vrouwen rekent bondscoach Pieters op Bossuyt, Kopecky, Dom en D'hoore, bij de mannen op Weemaes, Ghys, De Ketele en debutant Herregodts. Vanavond komen ook Hesters (afvalling) en Croket (scratch) in actie

