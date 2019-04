Exclusief voor abonnees Koers kort 18 april 2019

Team Sky heet vanaf 30 april Team Ineos, een dag eerder dan gepland. In de Ronde van Romandië (30 april-5 mei) zal het chemiebedrijf al op het shirt prijken. Het nieuwe tenue wordt wel pas voor het eerst in de Ronde van Yorkshire (2-5 mei) gedragen. Dat meldt cyclingnews. Hoe ziet de (officieuze) outfit in Romandië er dan uit? Een zwarte trui, met Ineos in grote letters op de voorkant

