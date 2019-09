Exclusief voor abonnees Koers kort 16 september 2019

00u00 0

Thomas De Gendt zet een punt achter een slopend seizoen. Na drie grote ronden met ritwinst in de Tour de France is het bobijntje van de renner van Lotto-Soudal af. Eerder lichtte hij bondscoach Rik Verbrugghe in het WK niet te zullen rijden

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis