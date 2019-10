Exclusief voor abonnees Koers kort 07 oktober 2019

00u00 0

Zoals eerder aangegeven in deze krant, wordt Maxime Monfort (36) volgend jaar ploegleider bij Lotto-Soudal. Monfort nam gisteren in de Famenne Ardenne Classic, die gewonnen werd door Dimitri Claeys, afscheid als profrenner. Monfort zal in november een opleiding bij de UCI volgen. Bart Leysen stapte op bij Lotto.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis