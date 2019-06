Exclusief voor abonnees Koeriers Deliveroo gaan weer staken 13 juni 2019

De Gentse Deliveroo-koeriers leggen zaterdag tussen 19 en 20 uur het werk neer. Ze protesteren tegen de lagere vergoeding die ze sinds augustus krijgen. Daardoor verdienen ze nu gemiddeld 11,5 euro per uur in plaats van 15 euro. "We willen dat de vergoedingen worden opgetrokken naar het niveau van de zomer. We willen ook een gegarandeerd minimuminkomen van 12 euro per uur", klinkt het. Ook vorig jaar werd er al gestaakt bij de maaltijdbezorgers. Een deel van de stakende koeriers zal een piket bezetten aan de McDonald's op de Korenmarkt. Ze sluiten niet uit dat er nog acties volgen. Hun protest wordt gesteund door vakbonden ABVV-BTB en ACV-Transcom.