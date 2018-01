Koeriers bezetten Deliveroo-gebouw 26 januari 2018

00u00 0

Deliveroo-koeriers bezetten sinds woensdagavond het hoofdkantoor van de maaltijdbezorgdienst in Elsene. De fietsers eisen een gesprek met de directie over de omschakeling naar het zelfstandigenstatuut, die op 1 februari ingaat. Dat betekent dat ze niet meer per uur, maar per levering betaald worden. Omdat de directie weigert hen te ontvangen, trok een handvol koeriers gisteren naar het kabinet van minister van Werk Peeters. Die zat nog in Davos, dus werden ze ontvangen door z'n kabinetschef, maar dat leverde niets op. "Peeters had al een onderzoek beloofd, maar we horen niks", briest Martin Willems, vakbondsafgevaardigde van CNE. Zolang Peeters en de directie van Deliveroo geen concreet voorstel op tafel leggen, weigeren de koeriers het kantoor te verlaten. Gisteravond zaten er nog vier koeriers. "We blijven hier tot het einde", aldus Willems. Een tiental anderen probeerden het gebouw binnen te gaan, maar Deliveroo had intussen al bewakers van Securitas ingeschakeld die hen tegenhielden. (DCFS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN