Koerden volledig teruggetrokken uit syrische grenszone 24 oktober 2019

De commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mazlum Abdi, heeft aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gezegd dat alle Koerdische troepen zich hebben teruggetrokken uit de Syrische grenszone met Turkije. Pence "verwelkomt deze ontwikkeling" en stelt vast dat hiermee is voldaan aan de voorwaarden van het akkoord van 17 oktober, zo verklaarde zijn woordvoerster Katie Waldman. De Turken lieten inmiddels in een reactie weten dat het niet nodig is om het offensief tegen de Koerdische troepen in Noord-Syrië te hervatten aangezien zij zich hebben teruggetrokken uit de grensgebieden. "Het is in dit stadium niet nodig om een nieuwe operatie uit te voeren", zei het Turkse ministerie van Defensie dinsdagavond in een verklaring, eraan toevoegend dat de Koerdische terugtrekking door de VS was bevestigd.

