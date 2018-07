Koepel drinkwaterbedrijven zaait verwarring: plots toch te weinig water 27 juli 2018

Om de verwarring nog wat groter te maken, stuurde Aquaflanders, de koepel van Belgische waterbedrijven, gisteren plots een bericht uit dat er een dreigend drinkwatertekort heerst. De organisatie kondigde de waakzaamheidsfase aan voor leidingwater voor delen van Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en vroeg de betrokken inwoners zuinig te zijn. Nochtans is een volledig verbod op niet-essentieel gebruik van water al sinds dinsdag van kracht in heel wat provincies. Aquaflanders haastte zich het advies in te trekken en liet verstaan dat het persbericht "door een technische communicatiefout" werd verstuurd. Ze benadrukken dat er vooralsnog geen reden is tot ongerustheid.

