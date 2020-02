Exclusief voor abonnees Koen Wauters: "Zonder liefde zit je in de shit" 05 februari 2020

"'Zuurstof' gaat over liefde. Da's de zuurstof. En zonder liefde zit je in de shit." Koen Wauters liet het publiek gisteren, bij zijn eerste optreden na de breuk met Valerie, even tussen de lijnen lezen. In de show - een exclusieve set voor een select publiek van JOE-luisteraars - zong Clouseau enkele songs uit 'Tweesprong', het beladen album met erg persoonlijke songs. Na de ouverture waren verdere verwijzingen niet meer aan de orde en volgde zowaar een historisch moment. Na twintig jaar afwezigheid op de setlist trakteerden de broers hun fans op een liveversie van 'Afscheid van een vriend', hun grote hit die de JOE-luisteraars bij hun favorieten rekenden. Later dit najaar vertrekt Clouseau op tour door Nederland en Vlaanderen. (SVH)

