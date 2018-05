Koen Wauters werkt aan tweede reeks 'Over Winnaars' 16 mei 2018

Er komt een tweede seizoen van 'Over Winnaars' met Koen Wauters. De opnames zijn onlangs gestart. In het VTM-programma helpt Koen de droom van mensen met een beperking waar te maken. Zondag werd hij in het voetbalstadion van AA Gent gesignaleerd tijdens de match tegen Anderlecht. VTM bevestigt dat de presentator aan het werk was voor een vervolg op 'Over Winnaars'. Dat zou wel pas ten vroegste in 2019 op tv te zien zijn, al kan het ook 2020 zijn. De eerste reeks vorig jaar lokte veel kijkers. Vooral de aflevering met Hannelore uit Brugge werd druk bekeken. Zij verloor beide benen en slaagde erin om, samen met Koen, de klim naar Machu Picchu in Peru te voltooien. (SD)