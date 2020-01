Exclusief voor abonnees Koen Wauters speelt zichzelf in 'De luizenmoeder' 22 januari 2020

Een opmerkelijke gast vanavond in de derde aflevering van 'De luizenmoeder'. Koen Wauters doet zijn intrede in de komische VTM-reeks als niemand minder dan zichzelf. Hij wordt door directeur Erik naar voren geschoven als een zogenaamde SBV, 'Super Bekende Vlaming'. Met Koen, die de buurman is van Eriks broer, wil de directeur uitpakken in de Voorleesweek, maar bovenal wil hij de naam van zijn 'special guest' zo lang mogelijk geheim houden. Juf Chantal leest in haar klas ondertussen de 'Gruwelijke rijmen' van Roald Dahl voor en Karel maakt zich zorgen over de impact daarvan op de kinderen. Hannah richt, tot grote ergernis van controlefreak Nancy, een gezellige voorleestipi in. (DBJ)

