Koen Wauters roept op om acties te organiseren 24 mei 2018

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius die jongeren met psychische problemen wil helpen, vindt in het najaar plaats. Op welke dag precies wordt vandaag rond kwart voor 8 bekendgemaakt in de ochtendshow van Qmusic door Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen. Koen Wauters schaart zich net als de vorige jaren achter Rode Neuzen Dag en roept in een filmpje op om mee acties te organiseren. (LVB)