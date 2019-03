Koen Wauters en Zita allebei acteurs en zangers 21 maart 2019

Zita (14) versierde drie jaar geleden haar eerste rol in de Ketnet-musical 'Kadanza Together'. Ondertussen maakt ze vlogs voor Ketnet en mag ze zich een echte actrice noemen. Ze zette onlangs nog een bijzonder straffe rol neer in 'Niet Schieten' van Stijn Coninx, waarin ze als zus van David Van de Steen koelbloedig werd doodgeschoten door de Bende van Nijvel. Dit najaar zien we haar op Ketnet in de hoofdrol van de internationale reeks 'De Dierendetectives', die al te zien is in Nederland en Duitsland. (JOBG)

