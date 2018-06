Koen De Bouw & Sven De Ridder spelen verzetshelden in duikbootfilm 'Torpedo' 26 juni 2018

Volgende maand gaan de opnames van start van de nieuwe Vlaamse film 'Torpedo'. Daarin kruipen Koen De Bouw en Sven De Ridder in de huid van Vlaamse verzetsstrijders op geheime missie tijdens WO II. Ze moeten met een gekaapte Duitse U-boot, die een lading uranium aan boord heeft, van Congo naar de VS varen. Ook Ella-June Henrard, Joren Seldeslachts, Gilles De Schryver, Bert Haelvoet, Stefan Perceval, Robrecht Vanden Thoren en Vic De Wachter maken deel uit van de cast. Sven De Ridder kan niet wachten om te beginnen filmen. "Dit is een eerbetoon aan mijn overgrootvader Jos. Tijdens de oorlog ging hij bij de Witte Brigade (een Antwerpse verzetsgroep, red.), waar hij behoorlijk wat dingen heeft gesaboteerd en laten ontploffen. Hij heeft ook een tijd in het nazikamp in Breendonk gezeten. Ik weet niet of ik even dapper zou zijn, maar in deze film kan ik toch doen alsof", knipoogt Sven. A Team Productions, dat eerder al 'Patser' afleverde, wil naar eigen zeggen "de beste Vlaamse duikbootfilm ooit maken". "Het is heel spannend, maar ook plezant. In feite is dit Indiana Jones in een duikboot." 'Torpedo' komt uit op 23 oktober 2019. (IDR)

