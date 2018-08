Koen De Bouw heeft z'n onderzeeër gekaapt 09 augustus 2018

De opnames van 'Torpedo', de allereerste Vlaamse duikbootfilm, zijn gisteren gestart. En op basis van de eerste beelden - Koen De Bouw die Gilles De Schryver aanpakt - ziet het er veelbelovend uit. "De duikboot is volledig nagebouwd zoals hij eruitzag in de Tweede Wereldoorlog", weet Koen De Bouw. "Ingenieurs hebben zich er ook mee beziggehouden. De boot moet namelijk tweehonderd ton water kunnen dragen omdat die in de film onderloopt." In de film spelen Koen De Bouw en Sven De Ridder verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog die samen met hun makkers een gekaapte Duitse U-boot met een lading uranium aan boord van Congo naar de VS brengen. 'Torpedo' komt uit op 23 oktober 2019. (DBJ)

