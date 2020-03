Exclusief voor abonnees Koen, Danira en Erik strijden mee tegen virus 09 maart 2020

De strijd tegen het coronavirus krijgt nu ook steun van BV's. De Vlaamse tv-zenders zullen vanaf vandaag sensibiliseringsspotjes tonen, met tips om het virus op afstand te houden. Voor de campagne doken Nathalie Meskens en Koen Wauters (VTM), Danira Boukhriss Terkessidis en Sven De Leijer (VRT) en Annelien Coorevits en Erik Van Looy (SBS) samen de studio in. "We maken de spot op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block", zeggen de omroepen in een gezamenlijke mededeling.

