Koen Crucke met spoed onder het mes 04 augustus 2018

Koen Crucke heeft zich met spoed laten opereren aan zijn rechteroog. De zanger en acteur kampte al een tijdje met irritaties, maar gisterochtend werd de pijn zo ondraaglijk dat hij met spoed onder het mes moest. "Ik had het zo druk dat ik het gewoon heb laten begaan en dat de ontsteking alleen maar erger werd", zegt Crucke. "Ze hebben er serieus wat in gesneden. Hopelijk valt de pijn mee als de verdoving begint uit te werken. Want the show must go on: straks (gistermiddag, red.) sta ik in Blankenberge weer op de planken met Cruise Nostalgie. Met ooglapje. Jacky Lafon kan zeggen dat ze mij een blauw oog geslagen heeft! (lacht)"

